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Крушение российского самолета-амфибии в Турции
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Чавушоглу выразил соболезнования народам Турции и России в связи с крушением Бе-200

Авиакатастрофа произошла во время тушения пожара в Кахраманмараше

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования своим соотечественникам и народу России в связи с крушением в субботу самолета Бе-200 Минобороны РФ на юго-востоке республики.

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"С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народам. Их героические жертвы не будут забыты!" - написал он по-русски в Twitter.

Теги
ТурцияЧавушоглу, МевлютКрушение российского самолета-амфибии в Турции
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