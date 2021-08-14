Чавушоглу выразил соболезнования народам Турции и России в связи с крушением Бе-200

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования своим соотечественникам и народу России в связи с крушением в субботу самолета Бе-200 Минобороны РФ на юго-востоке республики.

"С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народам. Их героические жертвы не будут забыты!" - написал он по-русски в Twitter.