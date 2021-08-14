В результате землетрясения в районе Гаити есть погибшие

ТАСС, 14 августа. По меньшей мере четыре человека стали жертвами землетрясения в Гаити в субботу утром. Как сообщает новостной портал Gazette Haiti, среди жертв двое детей.

Агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на главу управления гражданской обороны страны Джерри Чандлера сообщало, что в результате землетрясения у берегов Гаити погибли несколько человек, есть разрушения.

"Я подтверждаю, что есть смертельные случаи, но у меня пока нет точных данных", - сказал он. Глава управления гражданской обороны также добавил, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри направился в национальный центр по управлению чрезвычайными операциями в Порт-о-Пренсе.

Подробности о масштабах разрушений и количестве пострадавших в настоящий момент неизвестны.

Как ранее сообщил Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков магнитудой 7,2 находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны.

В новость внесены изменения (17:52 мск) - передается с изменением источника и уточнением данных о погибших.