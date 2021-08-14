В США заявили о снятии угрозы цунами у Гаити

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Национальный центр предупреждения о цунами США объявил о снятии угрозы возникновения этого природного явления у Гаити.

"Нет предупреждения о цунами <...> или угрозы", - отмечается в сообщении, размещенном в субботу на сайте центра.

Ранее утром в Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Как ранее сообщил Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны.