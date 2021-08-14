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В КБР нашли мертвым 10-летнего мальчика, упавшего в канал гидроэлектростанции

К поискам привлекли более 20 человек и четыре единицы техники

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Спасатели извлекли тело 10-летнего мальчика из канала "Баксанский" у гидроэлектростанции в Кабардино-Балкарии, оно передано правоохранителям. Об этом журналистам в субботу сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на 17:20 14 августа 2021 года поисковые работы по поиску мальчика 2010 года рождения завершены. Тело мальчика обнаружили в канале вблизи гидроэлектростанции, после чего извлекли и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Информация о падении мальчика 2010 года рождения в канал гидроэлектростанции "Баксанский" поступила в управление в 13:00 в субботу. Отмечается, что в поисках ребенка было задействовано более 20 человек и четыре единицы техники. Причины и обстоятельства смерти ребенка устанавливаются.

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