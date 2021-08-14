Над Екатеринбургом и его пригородами установилась дымка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга и его окрестностей жалуются на установившуюся дымку. Однако запаха гари не ощущается, передает корреспондент ТАСС.

По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, дымка может быть связана как с пожарами в Якутии, так и с вредными выбросами в самом регионе.

"Над Уралом, в том числе южным, преобладают восточные потоки. Дымка может быть вызвана дымом из района сильных пожаров в районе Якутии. Также сейчас территория Урала находится под очагом повышенного давления, то есть антициклоном. Воздушные массы прижимаются к земле и все те выбросы, которые осуществляет городской транспорт, печи, котельные, все, что есть выбрасывает взвешенные частицы, не рассеивается", - отметил синоптик.