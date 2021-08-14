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Землетрясение в Гаити ощущалось в восточных провинциях Кубы

Сейсмологи сообщили, что многие жители этих регионов покинули здания в соответствии с мерами безопасности

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Сейсмологи Кубы заявляют, что землетрясение, произошедшее в Гаити в субботу утром, ощущалось в восточных провинциях республики.

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"Согласно полученным данным, землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах в провинциях Гуантанамо, Гранма, Ольгин и Сантьяго-де-Куба", - говорится в отчете Национального центра сейсмологических исследований Кубы. Отмечается, что многие жители этих регионов покинули здания в соответствии с мерами безопасности.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Известно по меньшей мере о четырех погибших, двое из которых дети. Позже доминиканская газета "Листин диарио" сообщила о втором за сутки землетрясении в Гаити, его магнитуда составила 5,2.

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