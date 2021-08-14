Власти Кубани заявили, что циклон может вызвать смерчи, оползни и подъемы рек

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Циклон в Краснодарском крае может привести к оползням и селям в 16 муниципалитетах. Об этом журналистам сообщили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

"По данным Росгидромета, циклон продолжит оказывать свое воздействие на северо-западные районы Краснодарского края до конца суток 16 августа. Также в 16 муниципалитетах региона возможна активизация экзогенных процессов (оползни, сели)", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что на побережье Черного моря прогнозируют формирование смерчей, в реках юго-восточной части края и Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

В министерстве обратились к жителям и гостям региона с просьбой в непогоду без крайней необходимости не покидать свои дома, соблюдать меры безопасности.

Мезоциклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной сильных ливней и подтоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, без электричества остались порядка 108 тыс. человек. Наибольший ущерб от подтоплений был зафиксирован в Анапе, Темрюкском и Крымском районах.

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