По меньшей мере 29 человек погибли в результате землетрясения в Гаити

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Как минимум 29 человек стали жертвами землетрясения в субботу утром в южных провинциях Гаити. Об этом в эфире государственного телевидения сообщило Управления гражданской защиты республики.

"В настоящий момент проходят поиски погибших. <...> На настоящий момент зарегистрировано 29 погибших", - сообщил представитель ведомства. По информации властей, среди погибших - бывший сенатор республики Габриэль Фортюне. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп - в них зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Позже доминиканская газета "Листин диарио" сообщила о втором за сутки землетрясении в Гаити, его магнитуда составила 5,2.