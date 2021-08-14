Источник: около 500 домов остаются подтопленными в Краснодарском крае после дождей

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Вода сошла почти с тысячи подтопленных из-за дождей в Краснодарском крае домовладений, остаются подтопленными порядка 500 домов, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в субботу.

"Подтопленными остаются около 500 домов", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в субботу власти региона сообщали, что в результате прохождения осадков в 19 населенных пунктах края оказались подтоплены 1 406 частных домовладений и 1 832 придомовые территории, более 1,5 тыс. человек были эвакуированы в пункты временного размещения, в течение дня населению оказывали помощь, проводились работы по откачке воды.

Циклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной сильных ливней и подтоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения. Спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей. Наибольший ущерб от подтоплений был зафиксирован в Анапе, Темрюкском и Крымском районах.