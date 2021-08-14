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Открытое горение на пожаре в центре Оренбурга ликвидировано

Общая площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м

ТАСС, 14 августа. Открытое горение на крупном пожаре в центре Оренбурга ликвидировано, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"В 21:35 (19:35 мск) ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, адреса и конструктивные особенности пострадавших от огня зданий уточняются.

Крупный пожар вспыхнул в субботу в Почтовом переулке в центре Оренбурга. По предварительным данным, общая площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м, огнем повреждены одно трехэтажное нежилое административное здание, восемь жилых домов, в том числе два неэксплуатируемых, а также хозпостройки внутри квартала.

В пострадавших домах проживали 53 человека, в том числе пятеро детей. Три человека обращались за помощью к медикам, двое из них были доставлены в больницу, после чего отпущены домой. Пожар локализован в 17:53 (15:53 мск), тушение продолжается, объявлен локальный режим ЧС.

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