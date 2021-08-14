На Кубани восстановили движение на участке трассы Новороссийск - Керчь в районе 55-го км

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Движение по еще одному участку трассы Новороссийск - Керчь в Краснодарском крае в районе съезда к поселку Пятихатки, который ранее был закрыт из-за подтопления, восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в отделе пропаганды ГИБДД региона.

В пятницу стало известно о том, что несколько участков трассы Новороссийск - Керчь оказались закрытыми из-за подтопления, вызванного сильными ливнями в Краснодарском крае. Ранее в субботу специалисты восстановили движение на участке трассы Новороссийск - Керчь в районе 65-го км.

"Возобновилось движение на автомобильной дороге федерального значения А-290 "Новороссийск - Керчь", 55 км. +650 м, в районе съезда к поселку Пятихатки. Ранее данный участок дороги был смыт водным потоком в результате подтопления. В настоящее время движение легкого транспорта, а также грузовых транспортных средств максимальной массой до 8 тонн восстановлено и осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, возобновилось движение по улице Верхняя дорога в Анапе, где ранее участок дороги был смыт водным потоком.

Мезоциклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной сильных ливней и подтоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, без электричества остались порядка 108 тыс. человек. Также спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, в ПВР размещены 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей.