МВД: сбежавший из ИВС Мавриди может скрываться под фамилиями Авилов и Прудников

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

В карточке указано, что родившийся в Казахстане 16 января 1971 года Александр Николаевич Мавриди объявлен в розыск полицией Московской области на территории региона. По данным МВД, он может скрываться под двумя другими именами: Авилов Александр Николаевич и Прудников Александр Анатольевич.

МВД России ранее объявило награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре, открутив замки дверей гаечным ключом. Один из беглецов - Мавриди. С ним из изолятора сбежали обвиняемые в краже уроженцы Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

Грозаву и Цуркану уже задержаны, еще один сбежавший сам явился в полицию. Также задержаны двое подозреваемых в пособничестве побегу - это жители Лобни и Подольска, давшие деньги, телефон и укрытие сбежавшим из ИВС.

Возбуждены два уголовных дела: о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега. Двое сотрудников ИВС арестованы. По данным следствия, один из них умышленно отключил камеры видеонаблюдения в коридоре ИВС и те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Кроме этого, дежурные оставили открытыми "кормушки" - двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти заключенным совершить побег.