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Крушение российского самолета-амфибии в Турции
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В Турции проводится судебная и техническая экспертиза катастрофы Бе-200ЧС

Как сообщили местные власти, данные бортового самописца будут изучены

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Судебная и техническая экспертиза катастрофы российского пожарного самолета Бе-200ЧС проводится в Турции. Об этом сообщил в субботу журналистам министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

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"В настоящее время продолжается расследование. Ведется техническая и судебная экспертиза", - сказал турецкий министр.

Кроме того, Пакдемирли заявил, что данные бортового самописца будут изучены. При этом он не уточнил, удалось ли его уже найти.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России разбился 14 августа на юго-востоке Турции. На борту находились пять российских военнослужащих и трое турецких граждан, которые указывали экипажу очаги возгорания. Все они погибли.

В субботу президент России Владимир Путин направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью находившихся на борту самолета граждан Турции. Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных к государственным наградам посмертно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипКрушение российского самолета-амфибии в Турции
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