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Член РАН, его жена и дочь пострадали при пожаре в Подмосковье

Младшая дочь Андрея Зотикова погибла

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский кардиохирург, 61-летний член-корреспондент РАН Андрей Зотиков, его жена и средняя дочь пострадали в результате пожара в частном доме в деревне Лыткино. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Зотиков получил 80% ожогов тела в результате пожара. Он, его жена и средняя дочь находятся в больнице. Младшая дочь врача погибла во время пожара", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что старшая дочь врача жива, ее здоровью ничего не угрожает.

По данным подмосковного главка МЧС, пожар произошел около 03:25 ночи в субботу в частном доме в дачном некоммерческом партнерстве "Березка" в деревне Лыткино.

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