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Крушение российского самолета-амфибии в Турции

При крушении Бе-200 в Турции погиб российский летчик Евгений Кузнецов

Он стал главным героем фильма "Форсаж. Возвращение"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский летчик Евгений Кузнецов, ставший главным героем фильма "Форсаж. Возвращение", погиб при крушении самолета-амфибии Бе-200 в Турции. Об этом ТАСС сообщила главный режиссер дирекции документального кино АО "Первый канал", создательница фильма Наталья Гугуева.

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"Да, он погиб. Это подтвердили и его родные", - сказала она.

Документальный фильм "Форсаж. Возвращение" был снят в 2016 году. Картина о российских военных летчиках, чей полк вместе с Крымом после распада СССР отошел Украине. Часть съемок проходила в Мурманской области. По данным ряда СМИ, Кузнецов участвовал в испытаниях самолета модели Бе-200, в том числе в условиях Арктики.

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ТурцияРоссияКрушение российского самолета-амфибии в Турции
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