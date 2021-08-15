При крушении Бе-200 в Турции погиб российский летчик Евгений Кузнецов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский летчик Евгений Кузнецов, ставший главным героем фильма "Форсаж. Возвращение", погиб при крушении самолета-амфибии Бе-200 в Турции. Об этом ТАСС сообщила главный режиссер дирекции документального кино АО "Первый канал", создательница фильма Наталья Гугуева.

Что известно о крушении российского самолета-амфибии в Турции

"Да, он погиб. Это подтвердили и его родные", - сказала она.

Документальный фильм "Форсаж. Возвращение" был снят в 2016 году. Картина о российских военных летчиках, чей полк вместе с Крымом после распада СССР отошел Украине. Часть съемок проходила в Мурманской области. По данным ряда СМИ, Кузнецов участвовал в испытаниях самолета модели Бе-200, в том числе в условиях Арктики.