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Землетрясение в Гаити
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Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 304

Число пострадавших достигло 1,8 тыс.
© AP Photo/Delot Jean

ГАВАНА, 15 августа. /ТАСС/. Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 304, пострадали по меньшей мере около 1,8 тыс. человек. Об этом сообщает управление гражданской защиты республики.

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"На настоящий момент зарегистрировано 304 погибших, 160 из которых проживали в департаменте Юг, - заявил представитель ведомства в эфире государственного телевидения. - Также в настоящий момент мы располагаем информацией о 1,8 тыс. получивших ранения". По данным властей, часть из пострадавших госпитализированы.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп - в них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

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