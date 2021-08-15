{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 58

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил 13 августа пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия
© Associated Press

ТАСС, 15 августа. Не менее 58 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом сообщило в воскресенье правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

"В результате наводнений погибли 48 человек в Кастамону, девять человек - в Синопе, один человек - в Бартыне", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее власти республики сообщили о 55 жертвах в результате стихийных бедствий на севере страны.

В пятницу президент Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам Эрдогана, задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.

11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северных провинций страны. На улицах городов образовались грязевые потоки. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.

Теги
Турция
Падение вертолета Ми-8 на Камчатке
Спасатели на Камчатке возобновили поиск погибших после крушения Ми-8
Накануне удалось достать со дна озера тела трех человек
Читать полностью