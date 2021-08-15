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Лесные пожары в России

Количество лесных пожаров на территории Якутии за сутки уменьшилось

В республике горит 1 362 905 га леса

ТАСС, 15 августа. Количество термоточек на землях лесного фонда сокращается в Республике Саха (Якутия), за прошедшие сутки их стало на четыре меньше, сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана".

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"На 00:00 мск 15 августа на территории Российской Федерации действовало 174 лесных пожара на площади 1 524 311 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 104 пожара на землях лесного фонда на площади 1 362 905 га Республика Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

14 августа на территории республики действовали 108 пожаров на землях лесного фонда и два пожара на землях особо охраняемой природной территории "Ленские столбы".

13 августа из-за лесных пожаров в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

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РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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