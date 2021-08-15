Спасатели на Камчатке возобновили поиск погибших после крушения Ми-8

"С наступлением светлого времени суток 15 августа камчатские спасатели продолжили поисковые работы в районе Курильского озера, где потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с туристами на борту. В течение 14 августа спасателями МЧС России совместно с сотрудниками Кроноцкого заповедника было проведено патрулирование побережья Курильского озера на лодках. Водолазами обследована береговая линия и прибрежная акватория на глубине до 20 м. Всего за сутки было обследовано 5 тыс. кв. м акватории Курильского озера, 4,5 тыс. квадратных метров дна, а также водолазами обследовано 500 кв. м прибрежной территории", - говорится в сообщении.

Раннее с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 м от берега, на глубине 110 м. За прошедшие сутки удалось также достать на поверхность тела трех человек.