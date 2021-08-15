Спасатели на Камчатке из-за погоды приостановили поиски погибших после крушения Ми-8

Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

"По погодным условиям работы временно приостановлены. Будут возобновлены, если позволит погода", - говорится в сообщении.

Раннее с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 м от берега, на глубине 110 м. За прошедшие сутки удалось также достать на поверхность тела четверых человек.