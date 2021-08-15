Спасатели на Камчатке из-за погоды приостановили поиски погибших после крушения Ми-8

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Камчатские спасатели приостановили поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в районе Курильского озера из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
"По погодным условиям работы временно приостановлены. Будут возобновлены, если позволит погода", - говорится в сообщении.
Раннее с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 м от берега, на глубине 110 м. За прошедшие сутки удалось также достать на поверхность тела четверых человек.