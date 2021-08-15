СМИ: по меньшей мере пять человек пострадали в результате схода оползня в Японии

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Оползень сошел в центральной японской префектуре Нагано, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

Сошедший селевой поток снес частный жилой дом. Трое из пострадавших находятся в состоянии остановки сердца и легких (в Японии смерть имеет право констатировать только медицинский работник по установленной процедуре).

Сильные дожди идут в Японии уже несколько дней. В некоторых районах на юго-западе страны за последние трое суток выпало от 700 до 1000 мм осадков, что в три раза превышает среднюю норму для августа. Это привело к повышению уровня воды в реках и водоемах до критического. В ряде районов размыты и затоплены дороги, нарушено транспортное сообщение.

Рекомендации об эвакуации продолжают действовать для 680 тыс. жителей шести префектур в разных районах Японии, включая Фукуоку, Сагу, Нагано, Хиросиму. Также аналогичные предписания получили около 100 тыс. проживающих в соседней с Токио префектуре Канагава.