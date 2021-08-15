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Пандемия COVID-19

LA Times: участник митинга противников вакцинации в Лос-Анджелесе получил ножевое ранение

По данным издания, митингующие собрались у городской мэрии

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Один из участников митинга против вакцинации от коронавируса в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) получил ножевое ранение в ходе стычки с оппонентами. Как сообщает в субботу газета Los Angeles Times, митингующие собрались у городской мэрии. В то же время, по данным полиции, один из освещавших мероприятие корреспондентов сообщил о нападении на него во время исполнения редакционного задания.

Около нескольких сотен собравшихся держали американские флаги и таблички с призывами к "медицинской свободе". Спустя примерно полчаса участники шествия столкнулись со своими противниками. При этом не было ясно, как именно началась потасовка.

В ходе столкновения неизвестный мужчина был ранен ножом. Полиция, присутствовавшая на месте происшествия, сообщила, что раненый был отправлен в больницу.

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