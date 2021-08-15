Пожар в историческом центре Оренбурга ликвидировали

ОРЕНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Пожар, возникший 14 августа в Почтовом переулке в историческом центре Оренбурга, ликвидировали. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

"В 01:52 (23:52 мск) ликвидация пожара в переулке Почтовом", - говорится в сообщении.

Крупный пожар возник 14 августа в Почтовом переулке в центре Оренбурга. Общая площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м, огонь повредил одно трехэтажное нежилое административное здание, восемь жилых домов, в том числе два неэксплуатируемых, а также хозпостройки внутри квартала.

В пострадавших домах проживали 53 человека, в том числе пятеро детей. Три человека обращались за помощью к медикам, двое из них были доставлены в больницу, после чего отпущены домой.