Особый противопожарный режим в лесах Приморья снимут с 16 августа

ТАСС, 15 августа. Особый противопожарный режим в связи с низким классом пожарной опасности будет снимут 16 августа в Приморье, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В связи с низким классом пожарной опасности с 16 августа в Приморском крае снимают особый противопожарный режим. В регионе все лесные пожары были ликвидированы 6 августа. Сейчас особый противопожарный режим действует в 27 муниципальных образованиях. Новых возгораний в лесах нет", - говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим ввели в Приморье 27 июля.