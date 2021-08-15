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Особый противопожарный режим в лесах Приморья снимут с 16 августа

Новых возгораний в лесах края нет

ТАСС, 15 августа. Особый противопожарный режим в связи с низким классом пожарной опасности будет снимут 16 августа в Приморье, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В связи с низким классом пожарной опасности с 16 августа в Приморском крае снимают особый противопожарный режим. В регионе все лесные пожары были ликвидированы 6 августа. Сейчас особый противопожарный режим действует в 27 муниципальных образованиях. Новых возгораний в лесах нет", - говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим ввели в Приморье 27 июля.

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РоссияПриморский край
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