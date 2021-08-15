Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Вулканологи в воскресенье зафиксировали на вулкане Карымский на Камчатке пепловый выброс на высоту 509 метров, следует из данных сайта Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Высота вулканического облака 1 500 - 2 000 метров. Умеренная эруптивная активность вулкана продолжается. Согласно спутниковым данным KVERT, пепловый шлейф простирается примерно на 57 км к юго-востоку от вулкана. Взрывы пепла высотой до 6-7 км могут произойти в любое время. Продолжающаяся деятельность может повлиять на низколетящие самолеты", - говорится в сообщении.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке. Он расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота - 1 469 метров. Подножие вулкана Карымского не является туристическим маршрутом.