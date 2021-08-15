В Башкирии зарегистрировали еще два очага природных пожаров

УФА, 15 августа. /ТАСС/. Два очага природных пожаров на площади более 10 га зарегистрированы в Башкирии на утро воскресенья, всего в регионе действует семь очагов, площадь которых превышает 1,2 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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"По состоянию на 06:00 (04:00 мск) 15 августа зарегистрировано два очага природных пожаров на площади 9,5 га, Белорецкий район - 1,5 га, Бурзянский район - 8 га", - говорится в сообщении.

Таким образом, в регионе продолжают действовать семь очагов природных пожаров на общей площади свыше 1,2 тыс. га. Крупный пожар площадью более 1,1 тыс. га действует в Хайбуллинском районе, он локализован. Пожары в Белорецком и Бурзянском районах, площадь которых составляет 9 га, еще не локализованы, добавили в МЧС.