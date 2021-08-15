Количество подтопленных домов на Кубани снизилось до 542

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Количество домов, которые остаются подтоплены в Краснодарском крае из-за непогоды, снизилось с полутора тысяч до 542. В пунктах временного размещения находятся более 1,1 тыс. человек, из которых 903 ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В настоящее время остается подтоплено 542 частных домовладения, 1 520 придомовых территории. Оказывается адресная помощь населению. Проводится откачка воды. Освобождено от воды 1 046 домовладений и 998 придомовых территорий. В трех муниципальных образованиях (город Анапа, Темрюкский и Славянский районы) развернуты 11 пунктов временного размещения, где находятся 1 104 человека, из них 903 ребенка, в готовности 76 пунктов временного размещения вместимостью более 15 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в результате прохождения циклона в 24 населенных пунктах было подтоплено 2 518 придомовых территорий, в 1 586 домовладений зашла вода, также оказались подтоплены шесть социально-значимых объектов и один участок краевой автомобильной дороги Новороссийск - Керчь. Всего из зоны подтопления эвакуирован 1 531 человек, из них 991 ребенок. Также в пресс-службе отметили, что на данный момент без электричества остаются 21,8 тыс. человек в пяти населенных пунктах. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.

По информации МЧС, действие циклона прогнозируется до конца суток 15 августа, в понедельник территория региона подвергнется воздействиям фронтальных разделов, ожидаются осадки, усиление ветра до 20 м/с в восточных и юго-восточных районах края. Для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка РСЧС общей численностью 1 460 человек личного состава и 490 единиц техники.

Циклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения. Наибольший ущерб от подтоплений был зафиксирован в Анапе, Темрюкском и Крымском районах.