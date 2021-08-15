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Число жертв при взрыве топливного резервуара в Ливане увеличилось до 28

По сведениям телеканала MTV, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута
© AP Photo

ТАСС, 15 августа. Число жертв при взрыве в воскресенье резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана увеличилось до 28. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Минздрав ближневосточной страны.

Ранее руководитель Ливанского общества Красного Креста Джордж Кеттане сообщал о 22 погибших и о 79 пострадавших в результате взрыва.

По сведениям телеканала MTV, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута. Взрыв прогремел в 03:30 (совпадает с московским), следом начался сильный пожар. По словам очевидцев, спасатели сумели локализовать возгорание.

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