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В Москве задержали 12 приезжих, устроивших в центре города спаринг-поединки

Задержанные на Тверской улице являются гражданами Киргизии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали на Тверской улице в Москве 12 граждан Киргизии, которые устроили между собой боксерские поединки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение о том, что на Тверской улице, 6 во дворе дома находится большое количество мужчин. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 12 граждан Киргизии устроили спаринг-поединки. Все они задержаны и доставлены в отдел полиции, где были проверены по учетным данным, а также с них взяты объяснения", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту проводится проверка.

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