Более 20 отелей повредило в Анапе из-за непогоды

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Более 20 санаториев и гостиниц пострадало в Анапе в результате подтоплений, вызванных непогодой. Также повреждено несколько пляжей, в том числе Центральный, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"[Повреждены] Центральный, Лечебный, пляжи в районе Джемете, 21 объект санаторно-курортного и гостиничного комплекса, из них люди эвакуированы и расселены в ПВР [пунктах временного размещения]", - сообщили в пресс-службе.

Циклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Всего было подтоплено более 1,5 тыс. домов. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения.