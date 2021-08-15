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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке
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Из воды подняли тело четвертого погибшего при крушении вертолета на Камчатке

Спасатели попытались завести глубоководные аппараты внутрь вертолета для обнаружения остальных тел погибших

ТАСС, 15 августа. Спасатели подняли со дна Курильского озера на Камчатке, где разбился вертолет Ми-8, тело четвертого погибшего. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

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"С помощью глубоководных аппаратов и водолазов МЧС России со дна Курильского озера поднято четвертое тело", - сказал собеседник агентства.

Спасатели предпринимали попытку завести глубоководные аппараты внутрь вертолета для обнаружения остальных тел погибших.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены, четверо погибли, судьба еще четверых остается неизвестной.

Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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