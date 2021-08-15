Из воды подняли тело четвертого погибшего при крушении вертолета на Камчатке

ТАСС, 15 августа. Спасатели подняли со дна Курильского озера на Камчатке, где разбился вертолет Ми-8, тело четвертого погибшего. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

"С помощью глубоководных аппаратов и водолазов МЧС России со дна Курильского озера поднято четвертое тело", - сказал собеседник агентства.

Спасатели предпринимали попытку завести глубоководные аппараты внутрь вертолета для обнаружения остальных тел погибших.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены, четверо погибли, судьба еще четверых остается неизвестной.