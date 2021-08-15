Энергетики восстановили подачу электричества почти всем потребителям на Кубани

ТАСС, 15 августа. Подача электричества, которая была прервана из-за непогоды в Краснодарском крае, восстановлена почти у всех потребителей. На данный момент без электроснабжения остаются около 4,6 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ.

В пятницу и субботу в Краснодарском крае из-за сильной непогоды отмечались перебои в электроснабжении. Всего без электричества оставались около 108 тыс. человек.

"В Краснодарском крае, где из-за неблагоприятных погодных условий происходили отключения в электросетях, ведутся работы по восстановлению электроснабжения потребителей. <…> По данным на 12:00 мск 15 августа, без электроснабжения остаются около 4 650 человек. Мощность отключенных потребителей - 5 МВт", - говорится в сообщении.

13-14 августа из-за сильного дождя и ветра с порывами до 20 метров в секунду происходили отключения в электросетях 35-110 кВ и распределительных сетях 6-10 кВ. В настоящий момент восстановительные работы ведут 28 бригад энергетиков, состоящие из 112 специалистов и 30 единиц техники.

Циклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения. Наибольший ущерб от подтоплений был зафиксирован в Анапе, Темрюкском и Крымском районах.