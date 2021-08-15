Названа возможная причина ДТП с маршруткой в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты проверяют версию об отказе тормозов в маршрутке, которая врезалась в дерево в Ставрополе. По последней информации, в аварии пострадали 5 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого УГИБДД.

Ранее пресс-служба краевого ГУ МЧС сообщала, что в 12:48 мск поступила информация о наезде на прохожего на ул. Льва Толстого в Ставрополе маршрутного такси, перевозящего пассажиров по 48 маршруту. Пытаясь уйти от столкновения, маршрутка врезалась в дерево. По данным ведомства, пострадали 9 человек.

"Установлено, что 56-летний водитель за последние два года не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Сам мужчина поясняет, что у него случилась техническая неисправность - отказали тормоза. Эта версия сейчас проверяется, однако следы торможения имеются на дороге", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы управления, водитель маршрутки "Газель Некст" при движении по улице Ленина выбрал небезопасную скорость движения и при приближении к регулируемому пересечению с улицей Льва Толстого не среагировал вовремя, и чтобы избежать столкновения с остановившейся впереди машиной, вывернул руль вправо в поворот, где наехал на бордюр, дорожное ограждение, скамейку, а затем сбил пешехода и врезался в дерево. "В результате ДТП пострадали пешеход и 4 пассажира маршрутки. Еще троим пассажирам (всего было 7 пассажиров в салоне) оказана помощь на месте. Госпитализация им не понадобилась", - сказано в пресс-релизе.

По факту ДТП проводится проверка, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Опрашиваются свидетели и участники происшествия, будут изучены видеозаписи камер наблюдения.