На Кутузовском проспекте в Москве неизвестные расстреляли мужчину и скрылись

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Неизвестные расстреляли мужчину на Кутузовском проспекте в Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в ночь на 15 августа вблизи жилых домов, расположенных по Кутузовскому проспекту в Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ "Убийство", ст. 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия", - сказала Иванова.

Она также отметила, что следователи и криминалисты столичного управления СК работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых.