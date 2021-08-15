Суд по требованию прокуратуры заблокировал сайт "Глаз бога"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Таганский суд Москвы по иску прокуратуры заблокировал один из сайтов, принадлежащих сервису "Глаз бога", с помощью которого можно было найти личные данные людей. Об этом сказано в тексте судебного решения, с которым ознакомился ТАСС.

"Признать информацию, размещенную на интернет-сайтах https://eyeofgod.group информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Направить копию решения в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для немедленного исполнения по принятию мер по ограничению доступа к информации в сети Интернет путем внесения указателей страниц сайтов https://eyeofgod.group в сети Интернет в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой запрещено", - отмечается в документе.

Там также указано, что непосредственным ответчиком по иску был указан Евгений Антипов, который считается создателем "Глаза бога". В суд он не явился, хотя был уведомлен о заседании, решение было вынесено без него.

Официальный представитель "Глаза бога" Сергей Каленик заявил ТАСС, что блокировка сайта никак не скажется на работе сервиса. "Просто заблокировали один из наших сайтов, но мы уже полгода как отказались от использования сайтов или своего бота - теперь все децентрализовано и каждый пользователь создает своего собственного бота - мы не видим снижения трафика, либо каких-то негативных эффектов от блокировки этого сайта. Сейчас сервис работает нормально, включая зеркала наших сайтов", - сказал он.

В начале июня Таганский районный суд Москвы признал незаконной работу Telegram-канала "Глаз бога". В Роскомнадзоре в свою очередь сообщили, что на основании решения суда распространение информации, полученной посредством Telegram-бота "Глаз бога", признано незаконным. Представитель Telegram-канала "Глаз бога" Сергей Каленик тогда заявил в беседе с ТАСС, что суд запретил не этот канал, а аналогичный с таким же названием.

Платформа "Глаз бога" создана в январе 2020 года российским программистом Евгением Антиповым. На основе этой платформы был создан бот, с помощью которого можно узнать личные данные людей.