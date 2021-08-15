{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Крымского района Кубани предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках

В Нижнебаканском сельском поселении возможно отключение света, воды и газа

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Власти Крымского района Краснодарского края предупредили жителей поселка Нижнебаканский о возможном повышении уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Возможно подтопление придворовых территорий, написал в своем Telegram-канале глава района Сергей Лесь.

"Уважаемые жители Нижнебаканского сельского поселения, сегодня, 15 августа, прогнозируется повышения уровня воды в реках до неблагоприятных отметок! Возможно подтопление придворовых территорий", - написал Лесь.

Он отметил, что если сбудется прогноз, территория поселения будет подтоплена, возможно отключение света, воды и газа. В данном случае, по словам главы района, необходимо собрать документы и необходимые вещи, подготовиться к эвакуации. Лесь отметил, что необходимо следить за детьми и предупредить родных.

Циклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Всего было подтоплено более 1,5 тыс. домов, сейчас подтопленными остаются 542 дома. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.

Теги
РоссияКраснодарский край
Землетрясение в Гаити
Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 724
Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 724
Читать полностью