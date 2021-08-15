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СМИ: мэра города Кривой Рог нашли мертвым

По данным издания "Страна", Константина Павлова нашли на веранде дома
© rospoint/Shutterstock/FOTODOM, архив

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Мэр города Кривой Рог Днепропетровской области Константин Павлов найден мертвым. Об этом в воскресенье сообщило украинское интернет-издание "Страна".

"В селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов... Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил смерть Константина Павлова", - проинформировало издание.

По его данным, Павлова нашли на веранде дома, рядом было охотничье ружье.

48-летний Павлов был депутатом Верховной рады двух созывов. Мэром Кривого Рога стал в декабре 2020 года.

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