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В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки во время пробежки в районе Свиблово

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве девушки, которая была задушена во время пробежки в столичном районе Свиблово, задержан. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что неизвестный задушил девушку, которая вышла на пробежку в парк неподалеку от Лазоревого проезда в Свиблово. Когда он был замечен одним из очевидцев, то прыгнул в Яузу и переплыл ее, после чего скрылся.

"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Москве местонахождение подозреваемого установлено и он задержан. В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий", - сказала она.

Иванова добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

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