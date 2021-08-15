Смерть мэра Кривого Рога расследуют как умышленное убийство

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила дело по статье "Умышленное убийство" из-за смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины.

"Следователи открыли уголовное производство (уголовное дело - прим. ТАСС) по статье 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, около 16:00 (совпадает с московским) поступило сообщение о том, что тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома. "На месте происшествия находятся руководитель полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции", - говорится в тексте.

Сотрудники органов правопорядка продолжают обыск домовладения и устанавливают свидетелей.

48-летний Павлов был депутатом Верховной рады двух созывов. Мэром Кривого Рога стал в декабре 2020 года. Он баллотировался от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".