В Геленджике обесточили центр города из-за угрозы подтопления

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Центр города-курорта Геленджик обесточили из-за угрозы подтопления. Электричество будет отключено, пока вода не сойдет, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Центр города обесточен, пока идет дождь и сохраняется угроза подтопления. Электричество отключили до тех пор, пока вода не сойдет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что электричество отключено в целях безопасности. В 2012 году пять человек, переходивших дорогу у оголенного провода, который был скрыт толщей воды, погибли. Среди них были прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи.

Ранее сообщалось, что сирены, оповещающие о том, что в городе возможно подтопление, включили в Геленджике из-за сильного дождя.

Циклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Сообщалось, что подтопленными остаются свыше 500 домов. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.