СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на полицейских в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге в отношении мужчины, который напал на двух сотрудников полиции и ударил одного из них молотком. Об этом сообщили в воскресенье в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" в отношении мужчины 1979 года рождения. По данным следствия, подозреваемый в ночь на 15 августа 2021 года, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской поселка Шушары г. Санкт-Петербург, в ответ на законные требования сотрудников полиции о прекращении нарушения общественного порядка напал на последних и нанес одному из сотрудников множественные удары молотком в область головы и туловища", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что полицейские прибыли в квартиру на вызов о бытовом скандале, нападавший был пьян. Второй полицейский выстрелил в нападавшего из табельного оружия. Подозреваемый находится в медучреждении под охраной.

Расследование уголовного дела продолжается.