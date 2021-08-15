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Еще в двух городах Кубани включили сирены, предупреждающие о возможном подтоплении

Из-за осадков в горах до опасных явлений поднялся уровень реки Баканка

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Сирены, оповещающие население о возможном подтоплении, включили в Новороссийске и Крымске в Краснодарском крае. Об этом сообщили журналистам в региональном оперативном штабе.

Ранее сирены, оповещающие о возможном подтоплении, включили в Геленджике из-за сильного дождя.

"Из-за осадков в горах до опасных явлений поднялся уровень реки Баканка. В Новороссийске и Крымске запустили сирены для оповещения населения. Пока осадки средней интенсивности", - говорится в сообщении.

Циклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Сообщалось, что подтопленными остаются более 500 домов. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.

Теги
РоссияКраснодарский край
За время циклона на Кубани подтопило более 1,7 тыс. домов
В региональном оперштабе сообщили, что от воды уже освободили свыше 1,5 тыс. домов
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