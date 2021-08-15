Десятки баллонов с газом обнаружили на месте пожара в Оренбурге, где сгорели восемь домов

ТАСС, 15 августа. Склад с газовыми баллонами, не отвечающий требованиям пожарной безопасности, обнаружен в помещении на Почтовом переулке в Оренбурге, где в субботу в результате пожара огнем были повреждены восемь домов и административное здание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области в воскресенье.

"В одном из подсобных помещений на переулке Почтовом хранилось несколько десятков баллонов. Склад как минимум не был оборудован соответствующими табличками, внутри не имелось огнетушителя и пожарных извещателей. Так же пренебрегали правилами и владельцы жилых помещений, где использовали баллоны для бытового газа на кухнях", - говорится в сообщении.

Воспламенение баллонов усложнило тушение пожара, так как угрожало жизни спасателей.

Крупный пожар возник в субботу в Почтовом переулке в центре Оренбурга. Общая площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м. Огнем повреждены одно трехэтажное нежилое административное здание, восемь жилых домов, в том числе два неэксплуатируемых, а также хозяйственные постройки внутри квартала.