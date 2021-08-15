За время циклона на Кубани подтопило более 1,7 тыс. домов

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Свыше 1,7 тыс. домов и более 3,1 тыс. дворов были подтоплены на Кубани за время действия мезоциклона. Об этом журналистам сообщили в региональном оперативном штабе.

" В результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1 775 домовладений, 3 113 придомовых территорий, шесть социально значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск - Керчь. Движение по автодороге Новороссийск - Керчь восстановлено", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что от воды уже освобождено свыше 1,5 тыс. домов. Остаются подтопленными 210 домов и 1,9 тыс. дворовых территорий.

"Освобождено от воды 1 565 домовладений и 1 213 придомовых территорий. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Эвакуация

Уточняется, что всего из зоны подтопления эвакуирован 1 531 человек. В 11 муниципальных образованиях введен режим чрезвычайной ситуации. В городе Анапа и Темрюкском районе развернут 21 пункт временного размещения, где находятся 1 199 человек.

К ликвидации последствий непогоды привлечена группировка, численностью 1 215 человек, 398 единиц техники и 11 плавсредств.

По состоянию на 20:00 на территории Кубани продолжает действовать циклон, принесший дождь, град, усиление ветра до 25 м/с.