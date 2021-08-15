Число погибших в результате наводнений в Турции увеличилось до 64

ТАСС, 15 августа. Не менее 64 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом сообщило в воскресенье правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

"В результате наводнения погибли 64 наших гражданина (54 человека в Кастамону, девять человек в Синопе и один человек в Бартыне)", - говорится в сообщении ведомства.

Также в управлении информировали, что восемь человек остаются в больницах.

Ранее власти республики сообщали о 62 жертвах в результате стихийных бедствий на севере страны.

В пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам Эрдогана, задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.

11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северных провинций страны. На улицах городов образовались грязевые потоки. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.