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Подачу электроэнергии восстановили в Геленджике

Коммунальные службы занимаются очисткой города

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Подачу электроэнергии возобновили в центральной части города-курорта Геленджик. В настоящий момент вода сошла, коммунальные службы занимаются очисткой улиц, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что центр города-курорта Геленджик обесточили из-за угрозы подтопления.

"В данный момент вода сошла, принято решение возобновить электроснабжение в центральной части города. Сейчас коммунальные службы занимаются очисткой города", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сирены, оповещающие о том, что в городе возможно подтопление, включили в Геленджике из-за сильного дождя. Циклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Сообщалось, что подтопленными остаются свыше 500 домов. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.

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