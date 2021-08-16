В России тушат лесные пожары на площади более 1,5 млн га

ТАСС, 16 августа. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах России пожары на площади почти 3,5 тыс. га, продолжается тушение возгораний на площади более 1,5 млн га, большинство из которых находится в Якутии, сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано 56 лесных пожаров на площади 3 429 га. На 00:00 мск 15 августа на территории Российской Федерации действовало 175 лесных пожаров на площади 1 586 703 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Так, в Якутии действует 106 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 425 590 га и два пожара на площади 22 960 га в природном парке "Ленские столбы". В Иркутской области зафиксировали 27 пожаров на площади 118 835 га, на Чукотке - три пожара площадью 9 042 га, в Костромской области - три пожара на площади 2 006 га, в Башкирии - 10 пожаров площадью 1 554 га. Также пожары действуют в других регионах России.

Возгорания тушат 8 455 человек, задействовали 1 501 единицу техники, 10 воздушных судов, еще 62 воздушных судна задействовали в мониторинге обстановки.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС действует в восьми регионах России. Особый противопожарный режим ввели в 60 субъектах страны.