Власти Камчатки планируют создать горячую линию для туристов после крушения вертолета Ми-8

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать горячую линию для информирования туристов, которые планировали лететь на Курильское озеро до крушения на нем 12 августа вертолета. Об этом он сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"Я предлагаю создать единую горячую линию для туристов. В связи с тем, что большое количество вопросов сейчас возникает, продумайте, как эта горячая линия может функционировать - будет ли это раздел на общей горячей линии или дополнительный номер телефона. Сейчас в силу большого количества туристов у всех один тот же вопрос - что теперь делать, уже отменять тур или нет", - сказал губернатор.

Ранее председатель Ассоциации Камчатского туризма Георгий Емелин сообщал ТАСС, что туристы из других регионов страны начали отменять туры на Камчатку, однако им предлагают альтернативные маршруты путешествий по полуострову.