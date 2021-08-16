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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

Власти Камчатки планируют создать горячую линию для туристов после крушения вертолета Ми-8

Большинство путешественников не понимает, нужно ли им отменять тур

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать горячую линию для информирования туристов, которые планировали лететь на Курильское озеро до крушения на нем 12 августа вертолета. Об этом он сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

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"Я предлагаю создать единую горячую линию для туристов. В связи с тем, что большое количество вопросов сейчас возникает, продумайте, как эта горячая линия может функционировать - будет ли это раздел на общей горячей линии или дополнительный номер телефона. Сейчас в силу большого количества туристов у всех один тот же вопрос - что теперь делать, уже отменять тур или нет", - сказал губернатор.

Ранее председатель Ассоциации Камчатского туризма Георгий Емелин сообщал ТАСС, что туристы из других регионов страны начали отменять туры на Камчатку, однако им предлагают альтернативные маршруты путешествий по полуострову.

Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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