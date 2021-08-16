В аэропорту Якутска из-за низкой видимости приостановили взлет и посадку рейсов

ЯКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Задымленность и туман наблюдаются утром в аэропорту Якутска, из-за метеорологических условий взлет и посадка не производятся. Об этом сообщается на странице аэропорта в Instagram .

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"На 08:00 (02:00 мск) 16 августа метеорологическая видимость в аэропорту Якутск составляет 400 м. Наблюдается постепенное улучшение погодных условий, в ночное время суток видимость ухудшалась до 200 м, ранним утром - до 50 м. Задымленность усугубляется туманом. Отсутствие видимости из-за густого тумана пока не позволяет аэропорту принять или отправить рейсы", - говорится в сообщении.

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Задымленность в Якутске отмечается с вечера 11 августа. Из-за низкой видимости на прошлой неделе в аэропорту задерживались рейсы, 13 и 14 августа аэропорт работал круглосуточно для восстановления расписания полетов.

Накануне в городе прошел дождь. Утром 16 августа температура составляет 15 градусов тепла.