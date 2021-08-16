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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

Тело пятого погибшего подняли из воды на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

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Поисковые работы на месте авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Курильском озере МЧС России/ТАСС
Описание
Поисковые работы на месте авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Курильском озере
© МЧС России/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Тело еще одного погибшего пассажира подняли со дна Курильского озера, где 12 августаг потерпел крушение вертолет с туристами на борту, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.

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"Работы в зоне крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере продолжаются. 16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать горячую линию для информирования туристов, которые планировали лететь на Курильское озеро до крушения на нем вертолета.

Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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