Тело пятого погибшего подняли из воды на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Тело еще одного погибшего пассажира подняли со дна Курильского озера, где 12 августаг потерпел крушение вертолет с туристами на борту, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.

Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

"Работы в зоне крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере продолжаются. 16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать горячую линию для информирования туристов, которые планировали лететь на Курильское озеро до крушения на нем вертолета.